"¿Lautaro y Lukaku? No tengo pesadillas con ellos"

El Sevilla está ante una oportunidad histórica para ganar su sexta Europa League en su sexta final, pero no lo tendrá nada fácil ante el Inter de Antonio Conte.

Y es que Lukaku y Lautaro, las dos armas ofensivas de los italianos, están en una gran forma y con su sola presencia en el campo acaban metiendo miedo a los rivales.

Pero no para Pepe Castro. "No tengo pesadillas con ellos. A mí los que me importan son Ocampos, Diego Carlos... Somos capaces de cualquier cosa, y si no al tiempo", dijo en 'El Larguero'.

Asimismo, el presidente del Sevilla, que elogió la figura de Lopetegui, ensalzó al Inter: "Es un equipo que estaba hecho para ganar la Champions. Nosotros tenemos un presupuesto más humilde, pero es verdad que hacemos más con menos".

Por último, el máximo mandatario hispalense lamentó la ausencia de sus seguidores. "Nuestra afición no puede estar aquí, ¡qué pena! Estarían inundando las calles de Colonia. En los momentos malos nos llevan en volandas al triunfo", concluyó.