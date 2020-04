Layún querría retirarse en Monterrey, o de vuelta en el América

Miguel Layún comenzó su carrera en Veracruz, se consagró en el América, triunfó en Europa y ahora ha vuelto a México, para jugar en Monterrey. Y como 'rayado' o 'azulcrema' le gustaría colgar las botas.

Así lo explicó, en una charla online con su enternador personal. "Me gustaría retirarme en Monterrey o América, son los únicos lugares que quiero soñar que me voy a retirar, pero no sé, igual la vida me lleva a otro lugar", explicó.

"Vamos a ver qué define la vida , igual y aquí las cosas van muy bien y termino mi carrera acá. Vamos a ver qué tiene preparado el futuro", añadió el lateral mexicano.