Lazio vs Bayern de Múnich: stats colectivas, generales y el duelo de estrellas

El vigente campeón inicia su camino por las eliminatorias de la Champions League con un rival en forma en casa y con ganas de sorprender fuera. Este Lazio-Bayern de Múnich promete y tratamos de hacerle una lectura gracias a las estadísticas avanzadas de BeSoccer Pro.

Stats generales

Resulta difícil establecer una comparación de cualquiera con el Bayern de Múnich y que salga ganando, así que con la Lazio no iba a ser menos. Los de Simone Inzaghi marcan menos (1,71 gol por partido ante 2,73 del Bayern) y encajan algo más (1,32 contra 1,18). Además, el equipo de Flick es tremendamente dominador. Acosa con un 60,76% de posesión de media y bombardea con hasta 17,58 tiros por partido. 7,09 de ellos a puerta, eso sí.

No obstante, la Lazio es un equipo al que en la Serie A le gusta proponer, pero se amolda bien a todas las situaciones y su arsenal arriba sigue siendo importante. Ciro Immobile, el último Bota de Oro, es un fijo de cara al gol (lleva 19 y cuatro asistencias) y el equipo ha marcado en el 96,77% de sus partidos. Su gran reto estará en que el Bayern no lo haga, porque siempre ha metido al menos un gol. Cómo no, con un loco armado como Lewandowski, que a finales de febrero ha metido 31.

Stats colectivas e individuales

Más allá de la referencia ofensiva que es Ciro Immobile, no se puede perder de vista en la Lazio a Sergej Milingovic-Savic. El serbio nacido en Lérida, pretendido por tantos clubes a lo largo de los años, es uno de los jugadores franquicia de los celestes. El mediocentro destaca tanto en lo ofensivo, lleva ocho asistencias y 18 pases clave, como en lo defensivo: ha ganado 322 duelos por el balón a sus rivales y sus 1,91 metros de altura le han permitido ser el que más gana por el aire, 107. Atrás, Acerbi es la referencia de la línea de centrales con 172 intercepciones.

Por su parte, en el Bayern de Múnich hay también tela que cortar. Los bávaros, que llevan 93 goles a favor y 41 en contra, tienen a Joshua Kimmich como su máximo asistente. 13 ha repartido el alemán, que también es el que más faltas recibe (41). También se debe resaltar el trabajo encomiable de Thomas Müller, con 250 duelos ganados. ¿Mediapunta? ¿Mediocentro? ¿Delantero? El 'Torpedo' hace de todo.

El duelo de estrellas

Aquí nos encontramos a los máximos goleadores de cada equipo. La campaña pasada pelearon mano a mano por la Bota de Oro, aunque el polaco se está destacando con sus 26 goles en la Bundesliga, por los 14 del italiano. Los promedios de Lewandowski son superiores a los de Immobile exceptuando los del primer gol del partido y los de pases correctos. Las diferencias no son realmente muy significativas a excepción de una estadística: el porcentaje de goles por tiros a puerta. Ahí, el del Bayern rompe con todo: el 60% de sus disparos entre los tres palos suben al marcador. Y eso que los datos del de la Lazio son también extraordinarios, con un 48,7%. Casi la mitad.