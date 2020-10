"Algo muy gordo le debieron hacer a Messi para querer salir"

El medio divorcio de Leo Messi con el Barcelona y su truncada salida de la Ciudad Condal fue el tema principal de la ventana de traspasos. De ello habló Luis Suárez a su paso por 'AS'. Tampoco él se lo podía creer.

"Diría que fue casi la noticia del año o del siglo. Desde la distancia me puedo equivocar, pero conozco ese club y creo que tiene que haber algo que le ha molestado muchísimo a Messi para hacer lo que hizo. No sé, algo gordo debió ser. A lo mejor le prometieron algo y no cumplieron. Messi lleva toda la vida en el club, lo ha ganado todo. Tiene a todo su favor, la prensa, el público, los compañeros. Algo grave tuvo que ser", aseguró Luis Suárez.

"¿Si saldrá a final de temporada? Hay que esperar dos o tres meses. Te puedes esperar todo, pero apostaría a que se va a ir. Si tenía esa decisión tomada ya es difícil que se quede. Desde luego, para mí sería una pena que se fuese", añadió.

Si finamente se va Messi, habló de esas convulsas salidas de varios cracks del club, como Maradona, Ronaldo o Schuster: "Sí, es como si quisieran que estas historias no acabaran bien. Lo que pasó con esos jugadores es extraño. Duran poco, saltan rápido. Si hay muchos casos, por algo será".

Su elegido para retomar el relevo de Messi-Cristiano: "Mbappé. Le falta un poco todavía, pero me gusta. Si no le falla el coco, tiene que ser el heredero. Le da para ser Balón de Oro. Además, jugando en el PSG tiene una ventaja, los que dan el trofeo son franceses".

No ve así a Neymar. "No me termina de convencer. Hace cosas maravillosas y en otros partidos se inhibe. Llegó a París para decir 'aquí estoy yo' y su rendimiento ha sido irregular. Se lesiona mucho, también es verdad que le pegan por su forma de jugar, pero influye su elección de vida. Conozco muchos jugadores buenos que no llegan a lo más alto por su cabeza", cerró.