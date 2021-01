Marcelino y su relación con Bordalás: "No es ni buena ni mala, es inexistente"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, aseguró este domingo que su relación con José Bordalás, el técnico de su rival de este lunes en San Mamés, el Getafe, "no es ni buena ni mala, es inexistente".

"Mi relación con Bordalás ni buena ni mala, inexistente. Llevo 16 meses fuera del ámbito futbolístico centrándome en mi familia y mis amigos y disfrutando de ellos. Ahora nos toca jugar contra el Getafe y afrontaremos este partido como cualquier otro, independientemente de quién esté en el banquillo rival", dijo el técnico asturiano.

"Los entrenadores somos elementos secundarios en el fútbol y a veces se nos da demasiada importancia", apuntó Marcelino.

Ya sobre el partido, el de Careñes (Villaviciosa) reparó en "la necesidad de ganar" que tiene el Athletic ante la "posición no acorde" en la tabla con las pretensiones del equipo bilbaíno, a solo tres puntos del descenso tras la primera vuelta. Una realidad muy alejada de la situación idílica de las dos últimas semanas, ganando la Supercopa tras derrotar al Real Madrid y el FC Barcelona y saliendo vivo de su primera ronda copera en Ibiza, remontando al equipo local en el descuento.

"La Supercopa es pasado. Es una historia muy bonita, con un mérito enorme, pero ahora nos centramos en LaLiga, en la que queremos escalar puestos en la tabla", dijo con miras a un choque ante un Getafe que "tiene una clarísima identidad".

"Un equipo muy competitivo, muy difícil de batir, que concede poco al rival, que hace una presión muy intensa y que te obliga a crear, te obliga a tomar decisiones rápidas en el juego", dijo, sobre un rival al que cree que las incorporaciones de Carles Aleñà y Take Kubo "les dan variantes diferentes" a las que tenía en la plantilla.

"Sabemos con qué nos vamos a enfrentar, pero no vamos a hacer una revolución en el juego. Tendremos que combinar rápido y defender muy bien para ver si por primera vez desde que estoy aquí no recibimos gol. La temporada pasada el Athletic se basó en esa fortaleza defensiva para lograr una buena clasificación", recordó.

Marcelino pidió a su equipo ir "de partido en partido" y centrarse solo en el siguiente que tiene que jugar, sin hacer cálculos ni marcarse objetivos como puede ser la clasificación europea, la habitual ambición cada temporada de los rojiblancos.

"Tenemos una desventaja considerable con los equipos en puestos europeos y tendremos que sumar muchos puntos. Así que para qué vamos a hacer cuentas", dijo considerando que ahora lo importantes es sumar "tres puntos para alejar los puestos de descenso".

"Necesitamos ganar, jugamos en nuestro campo y tenemos que hacernos fuertes", resumió su mensaje el técnico asturiano.