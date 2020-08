"Si eliminamos al Inter, superaríamos la gesta del Bayern"

Xabier Etxeita inició el curso alternando el banquillo con la grada. Encadenó hasta 12 partidos oficiales sin jugar, pero la salida de Leandro Cabrera al Espanyol le abrió un hueco en el centro de la defensa del equipo de José Bordalás.

Ahora es una pieza muy importante en el esquema del entrenador español y si no hay sorpresas será uno de los encargados de frenar en los octavos de final de la Europa League a nombres como Lautaro Martínez, Romelu Lukaku o Alexis Sánchez. En una entrevista concedida a la 'Agencia EFE', dijo que eliminar al conjunto italiano podría superar la gesta del Getafe de 2007, que estuvo a un paso de eliminar al Bayern de Múnich.

Pregunta: ¿Os habéis recuperado de la decepción de la última jornada?

Respuesta: Sí. Fue un palo no clasificarnos para la Europa League después de hacer un buen año. Pero hemos tenido tiempo para desconectar de lo que pasó. Hemos estado en Oliva (Valencia) cuatro días haciendo grupo otra vez para coger la onda y está totalmente olvidado.

P: Cuando llegó al Getafe acumuló 12 partidos seguidos sin jugar entre banquillo y grada ¿Fue duro aquello? ¿Cómo lo llevó? Ahora está en otra situación completamente diferente...

R: Llegué cuando quedaba una semana para empezar LaLiga y había un bloque de temporadas anteriores que había dado buen resultado. Era lógico que el entrenador siguiera contando con los que le habían dado resultado. Sabía que no iba a ser fácil entrar. Intenté entrenar fuerte, demostrarle al mister que puedo competir y con la salida de Cabrera en el mercado de invierno pude tener más continuidad tras demostrarlo en el terreno de juego.

P: ¿Cuesta convencer a Bordalás? ¿Es de los entrenadores más exigentes que ha tenido?

R: Le conocía de antes, del Elche. Sabía lo que me podía pedir. No es fácil. Es un entrenador muy, muy exigente. Intenta llevar al límite las condiciones que tienes. Es un entrenador que saca mucho provecho a los jugadores. Sabía que tenía que emplearme a fondo para convencerle.

P: Casi siempre ha jugado al lado de Djené. ¿Cómo es jugar junto a él? ¿Es tan importante como parece?

R: Es un gran jugador y lo está demostrando todos los años. Él al final también lleva tiempo con el mister, sabe explotar sus virtudes, conoce el sistema y al final es clave tener claro lo que tiene que hacer. Y más en esa posición, es vital. Él lo tiene clarísimo y tiene unas condiciones que las explota fenomenalmente.

P: ¿El Inter os llega en el peor momento? Si os hubiera tocado después del Ajax, antes del confinamiento, ¿habría sido distinto o da igual?

R: Los que llevamos tiempo en el mundo del fútbol sabemos que a un partido puede pasar cualquier cosa. Ahora mismo no partimos como favoritos pero creo que el equipo está 100% convencido de que podemos sacar el partido adelante. Momentos buenos y malos y dinámicas buenas y malas en el fútbol las hay, pero ahora mismo no hay dinámica, llevamos tiempo sin competir. Esta es otra competición. Es un equipo diferente al que nos hemos enfrentado en Liga y en la Europa League siempre hay sorpresas y partidos que rompen el guión predeterminado.

P: El Inter no ha descansado, acaban de terminar la Liga. Vosotros tuvisteis unos días antes de volver a entrenar. ¿Es una ventaja o una desventaja que ellos sigan compitiendo y no hayan desconectado?

R: A nosotros nos ha venido bien. En las últimas jornadas no veníamos de una buena dinámica. Nos estaba costando sacar partidos y nos ha venido bien psicológicamente para limpiar todo eso y afrontar el partido como lo que es, una auténtica final a partido único. Ellos vienen de dinámica de competir. Es una competición diferente, somos un rival diferente a lo que pueden encontrar en Italia. Espero que podamos dar la sorpresa.

P: ¿El Getafe se parece más a un equipo italiano que a uno español por su estilo?

R: Creo que no. Tampoco creo que en la Liga italiana haya muchos equipos parecidos al Getafe. Esperemos poder sorprenderles. Nuestra intención es que cuando entren al campo vean no se encuentren a gusto ante un rival diferente. Creo que no tenemos mucho que ver con equipos italianos.

P: El Getafe no tiene mucho que ver con equipos italianos ni con equipos españoles... ¿El Getafe qué es? ¿Es único con un estilo muy marcado para poder parecerse a algo?

R: Creo que sí. El sistema de Bordalás en los últimos años es algo diferente. Es verdad que en las últimas temporadas se han visto a algunos equipos,. sobre todo cuando juegan contra nosotros, que nos quieren igualar el estilo o ciertos matices. El mister en eso ha sido innovador. Lleva tiempo con este tipo de fútbol. En los últimos años algunos equipos españoles se están asemejando bastante. Pero nuestro equipo está hecho para trabajar en ese sistema fenomenalmente.

P: Si juega, tendrá que vigilar a hombres como Lukaku, Alexis o Lautaro. ¿Cuál puede complicar más al Getafe por su estilo?

R: Son tres grandísimos delanteros. Han demostrado en Europa que son de los mejores. Tienen diferentes registros. Lukaku es más corpulento, más fuerte en carrera y menos hábil que Alexis y Lautaro, pero se complementan muy bien los tres. Al que le toque, tendrá que estar muy atentos y taparles todas las virtudes. Partido perfecto para que no creen ocasiones.

P: También tienen a Godín... ¿Es un espejo en el que se ha mirado?

R: La verdad es que sí. Un grandísimo central. He tenido la suerte de seguirle muchísimo en la Liga española, me he enfrentado a él y es uno de los mejores centrales de la Liga en los últimos años. Incluso del mundo. Muy completo y lo ha demostrado. Es verdad que ha sido uno de los centrales en los que me he fijado mucho.

P: Godín fue una de las claves del Atlético al que con Simeone el Getafe nunca le ha marcado. Ahora lidera un Inter muy bueno defensivamente... ¿se parece un poco al Atlético?

R: No se parece porque juegan con tres centrales habitualmente y pueden arriesgar más atrás. Pero son muy fiables. Han encajado pocos goles en Italia y hacen un trabajo defensivo muy bueno. Aparte de Godín tienen muy buenos jugadores. Godín ha estado en el Atlético, pero es un estilo diferente. Al estilo del Inter le podemos hacer más daño del que le hemos hecho al Atlético en los últimos años.

P: ¿Dónde estaba cuando el Getafe jugó contra el Bayern?

R: Recuerdo el partido pero no recuerdo donde estaba. Sí que me acuerdo de aquella eliminatoria, aquellos minutos fatídicos, pero no recuerdo donde estaba.

P: ¿Se sigue hablando por Getafe de aquello 13 años después?

R: Se ha comentado alguna vez con los fisios que llevan tiempo y con gente del club. A la gente del Getafe de toda la vida le marcó muchísimo. Esperemos por nuestra parte superar ese recuerdo con la eliminatoria ante el Inter. A ver si podemos dar la sorpresa y dejar un grato recuerdo en la afición.

P: Si ganais al Inter después de eliminar al Ajax... ¿Superaría la gesta de aquel Getafe con el Bayern?

R: Creo que sí. No me pongo a pensar en eso, pero eliminar en el mismo año al Ajax y al Inter, tendría un mérito espectacular. Eso habría que mirarlo más adelante. Solo pensamos en el Inter y si pasamos tendremos otro partido durísimo e intentaríamos llegar hasta el final para analizar todo eso.