"Le deseo a Suárez lo mejor; lamento no haber podido jugar con él"

Pjanic es el nuevo chico en la oficina del Barcelona y ya se está adaptando. En una entrevista con 'L'Esportiu', afirmó que se le ha dado una muy buena bienvenida en el vestuario. También analizó la marcha de Luis Suárez al Atlético de Madrid y cómo está casando él con Messi y Koeman.

"Sobre Luis Suárez, debo decir que su marcha es una lástima porque es un futbolista increíble, un jugador que ha rendido muchísimo. Solo me queda desearle lo mejor y lamento no haber podido jugar al menos un año a su lado", afirmó después de que le preguntaran por el charrúa.

Y, ¿cómo es entrenar con Leo? "Extraordinario, hay jugadas que solo se imagina él. Realmente impresiona verlo de cerca". ¿Y qué hay de Koeman? "Me ha causado una gran impresión, una persona muy focalizada en el trabajo, claro con sus ideas y creo que los entrenamientos son de una enorme intensidad".

Respecto al posible cambio de sistema del 4-3-3 al 4-2-3-1, dijo: "Tengo la sensación de que los entrenadores están para, con los jugadores que tienen, entender cuál es la mejor manera de jugar. A veces, apostar por un sistema en el que los futbolistas no serán capaces de dar el 100% no tiene mucho sentido".

"Entonces, la responsabilidad de Koeman es encontrar una variante con la que realmente crea que puede optimizar la plantilla. Al mismo tiempo, siempre es interesante tener jugadores capaces de adaptarse a diversas maneras de jugar, y en este vestuario, hay jugadores con suficiente calidad para hacerlo", añadió.

El Barça está en plena reestructuración, pero Pjanic tiene confianza en que la plantilla todavía tiene guerra que dar: "Aquí hay futbolistas con experiencia y calidad que saben el camino para ganar y encontrarán el camino. Un equipo de fútbol lo conforman once futbolistas y se debe encontrar el equilibrio entre los jóvenes y los más experimentados. Lo único que puedo decir es que a futbolistas como Messi, Busquets o Piqué lo que se les debe tener es muchísimo respeto".

Y también puso el foco en los jóvenes -Ansu Fati, por ejemplo-: "La calidad es altísima y ​​la posibilidad de entrenarse con el primer equipo, aunque los convertirá en mejores futbolistas. Aquí tienen un entorno perfecto para crecer, para trabajar fuerte, para escuchar los más experimentados, y estoy convencido de que con esta fórmula podrán echar una mano al equipo".

En la rueda de prensa de su presentación, dijo que siempre ha admirado al cuadro 'culé', así que le preguntaron por la 'era Guardiola': "Aquello era como ver una gran película cada tres días. Era demasiado bonito y quién sabe si irrepetible. La manera de jugar, de controlar el juego, de pararse sobre el terreno de juego era impresionante, y, jugando contra ellos, te dabas cuenta enseguida".

Sobre cómo se sentirá cuando juegue su primer 'Clásico', afirmó: "Será impresionante, pero lo primero que quiero es ver nuevamente los estadios llenos, no veo la hora para que la gente pueda volver a las tribunas, que sea feliz, y el mundo normal, porque es difícil jugar en estas condiciones".

Mucho ojo con las faltas, que Miralem aprendió de un tal Juninho Pernambucano... "Sí, cada miércoles o jueves, ahora no lo recuerdo, teníamos un rato del entrenamiento para hacer lo que queríamos, y recuerdo que nos poníamos a chutar con Juni. Yo lo miraba, lo estudiaba, y entendí la importancia de trabajar estas cosas".

Pero el ex de la Juventus no se limitó a hacer exactamente lo mismo que el famoso ex futbolista: "Obviamente, yo he intentado copiar su manera de golpear la pelota, pero también lo he adaptado a cómo me siento más cómodo, y me está yendo bien"