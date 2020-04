"Le dije a Godín que se quede en el Inter, que no escuche y apriete los dientes"

Godín (34) aterrizó en el Inter tras nueve temporadas en el Atlético, club en el que fue uno de los jugadores más importantes. Llegó con unos galones que no ha podido mantener en el conjunto milanés y la temporada no ha ido como esperaba.

De hecho, el defensa estaría planteándose dejar el Inter a final de curso y suena para varios equipos de la Premier, pero algo podría haber hecho cambiar de opinión al futbolista.

Y es que en 'La Gazzetta dello Sport', su suegro ha revelado cómo se siente Godín tras estos meses en el Inter y qué consejos le ha dado. El padre de su mujer, Sofía, es Pepe, un ex jugador uruguayo que triunfó en Italia de la mano del Cagliari y el Atalanta en los años 90.

"Estamos todos aquí en casa juntos. En Uruguay estamos en confinamiento solitario, pero no es obligatorio. Con Diego hablamos sobre cómo ha cambiado la Serie A y me dijo que no tenía todos los minutos y actuaciones que hubiera esperado", expuso Pepe.

"Creo que después de los años en Madrid y en la selección nacional ha demostrado perfectamente quién es. Le dije que no escuchara las voces y que apretara los dientes", continuó.

"Ser un defensor en Italia es complicado para todos, incluso para un experto como él, tiene que pensar en un mínimo de aclimatación. Creo que si encuentra confianza, será uno de los mejores centrales del campeonato", añadió.

Además, el suegro de Godín desveló que le dijo en cuanto a una posible salida del Inter: "Le he aconsejado que se quede. Absolutamente sí. Para mí, si permanece, puede ser un elemento clave de la lucha por el 'Scudetto' para el Inter y hará que todos piensen de nuevo"

"Está encantado con la elección que hizo a pesar de algunas dificultades iniciales. Me dijo que ama la ciudad y le gusta que en Italia hay una pasión aún más fuerte en el fútbol que en España: se parece mucho a lo que sientes cuando juegas en Uruguay. Lógicamente, esto también se convierte en una mayor presión", concluyó.