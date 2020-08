"Le dije a Lopetegui que estaba listo para la final"

Gracias a un doblete de Luuk de Jong y un solitario tanto de Diego Carlos -con ayuda de Romelu Lukaku-, el Sevilla venció al Inter de Milán y alzó el trofeo de la Europa League por sexta vez.

El delantero neerlandés, 'MVP' de la final, atendió a 'RTL7' tras la conclusión del encuentro: "Estoy bastante orgulloso de mí mismo. No fue fácil, siempre empecé los últimos partidos en el banquillo pero he podido ser titular y marcar dos goles así. Esto siempre se quedará conmigo".

"Escuché por la mañana que iba a jugar y no me lo esperaba del todo, porque siempre jugamos en la misma formación en los últimos partidos. Pero le dije al entrenador que estaba listo. Si me necesitaba, estaría", agregó.

De Jong también quiso sacar pecho ante los dos goles anotados: "El primero fue un gran centro de Jesús Navas y el segundo gol... sí, creo que son grandes balones. Emergiendo por el segundo poste y luego rebotando la pelota hacia la esquina lejana".

"Para eso lo haces, para vivir estos momentos y también para la afición, que siempre está ahí pero que ahora no puede estar. También es para ellos. Será una fiesta durante mucho tiempo", concluyó.