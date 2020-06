"Le dije 'no' al Madrid; no me gusta por lo que le hizo Ramos a Salah"

El futbolista de 17 años del Liverpool Havery Elliott pudo haber sido del Real Madrid si él hubiese querido, pero ha pasado de eso a que el club 'red' le tenga en muy poco tiempo un nuevo contrato preparado.

Según pudo informar 'The Athletic', el joven extremo fue capaz de decirle que no al Real Madrid para continuar en el Liverpool y explicó su decisión de una forma muy segura y sincera.

"Le dije que no al Real Madrid. No me gusta después de lo que le hizo Ramos a Salah", fue el argumento que usó Havery Elliott para su negativa a la propuesta blanca.

Dicha propuesta fue en verano de 2019 y el club 'merengue' había invitado al futbolista a visitar el Bernabéu, las instaciones de entrenamiento y a conocer al capitán del Real Madrid Sergio Ramos.

Pero el atacante se acordó rápidamente de cómo fue la final de Champions de 2018, que el Liverpool perdió y que tuvo que sufrir la baja de Salah por un encontronazo con Sergio Ramos, que le dejó el hombro tocado.

Harvey Ellitott se ha mantenido fiel al Liverpool y este sería un gesto más a tener en cuenta a la hora de ampliar y mejorar su contrato. En su primera temporada en el primer equipo, el extremo ha estado en siete artidos.