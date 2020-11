"Le doy las gracias al Madrid, ahora estoy donde siempre quise estar"

En una temporada de renovación en el Barcelona con algunas caras nuevas, los jóvenes han tomado protagonismo en los planes de Ronald Koeman. Pedri y Ansu Fati se han convertido en pilares fundamentales de este Barça. Y de ello habló el canario a su paso por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

Su fichaje por el Barça le llevó, como siempre quiso, a jugar con Leo Messi: "No te acostumbras a ver sus jugadas. Todos te sorprenden y poder aprender de ellos es un lujo. Claro que impone Messi, lo ves por televisión y en la PlayStation y verlo en la vida real impresiona. Es un premio que me ha dado la vida".

"Me llevo muy bien con Trincao, llegamos al mismo tiempo. Con Ansu Fati muy bien también. Ahora ha tenido la lesión y tiene que trabajar para estar lo mejor posible. Hemos hecho buenas migas. Tiene gol, calidad, uno contra uno. Muchísimo futuro", aseguró Pedri.

Su oportunidad en el 'Clásico': "Dos días antes del partido me dijeron que iba a ser titular y dije... "Host***, ¡esto ya va en serio". Precisamente recordó cuando estuvo a prueba con el ahora eterno rival, el Real Madrid.

"Probé una semana allí. Me dijeron que no tenía el nivel. Me llevaron a un despacho y me lo dijeron. Les doy las gracias porque ahora estoy en el equipo que siempre he querido estar", destacó el canario.

Uno de sus sueños, vestir la camiseta roja en la Selección Española absoluta: "No me gusta ponerme techos, pero siempre he dicho que me gustaría jugar un Mundial con la Selección".