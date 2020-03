¿Le echó Klopp la culpa de la eliminación en Champions al coronavirus?

Desde casa, en ambiente distentido y tomando lo que parece un café, Jürgen Klopp dio una entrevista a los medios oficiales del Liverpool. El técnico está confinado en casa por culpa del coronavirus y trató varios temas, como la eliminación en Champions.

Cree Klopp que el avance de la pandemia afectó a la preparación. El entrenador ya se mostró muy beligerante cuando le pedían opiniones sobre el coronavirus. También en ese partido se cabreó con la afición que trataba de tocarle con las manos.

"Hace solo dos semanas, pero parece que fue hace mucho tiempo cuando jugamos con el Atlético de Madrid. Recuerdo que todos sabíamos sobre la situación del coronavirus en todo el mundo, pero todavía estábamos como en nuestra burbuja. Y no lo teníamos en la cabeza", declaró.

"Jugamos el partido de Bournemouth el sábado, lo ganamos, luego el domingo el City perdió, así que nuestro pensamiento fue 'dos victorias'. Pero luego, el lunes por la mañana, me desperté y escuché sobre la situación que había en Madrid, que cerrarían las escuelas y universidades desde el miércoles. Fue realmente extraño prepararse para ese partido, para ser honesto", afirmó.

"Normalmente no lucho con las cosas que me rodean, puedo construir barreras de derecha a izquierda cuando me preparo para un partido, pero en ese momento fue realmente difícil", lamentó Klopp. Remontó el Atleti el partido y acabó eliminando al campeón.

Klopp espera que todo acabe cuanto antes, pero es cauto. "Nadie sabía exactamente, y nadie sabe exactamente, cómo continuará. Lo único que puedo hacer es organizarlo todo lo mejor posible para los niños y asegurarnos de que todo estuviese ordenado en nuestro pequeño espacio, en la pequeña zona donde somos responsables de verdad. Lo hicimos en poco tiempo, luego enviamos a los niños a casa, nos fuimos a casa nosotros también y aquí estamos todavía", comentó.

Aseguró Klopp que llora cuando ve que le cantan a los sanitarios el 'You'll never walk alone'. "Me enviaron un vídeo de personas en el hospital, a las afueras de la zona de cuidados intensivos, y cuando comenzaron a cantar 'YNWA' comencé a llorar de inmediato. Es increíble. Pero eso lo muestra todo, estas personas no solo trabajan sino que además tienen un gran espíritu. Están acostumbrados a ayudar a otras persona, y les necesitamos y necesitamos acostumbrarnos porque lo normal es que tengamos nuestros propios problemas y otras cosas", aseveró el alemán.