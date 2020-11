Le Graet, ambiguo ante la posibilidad de una Ligue 1 de 18 equipos

En los últimos días, la Ligue 1 ha sido noticia por la posibilidad de que la máxima categoría del fútbol francés reduzca su número de equipos de 20 a 18. Una decisión que podría tomarse para incentivar la inversión en el fútbol galo.

Vicent Labrune, mandatario de la LFP, defendió recientemente la necesidad de una reforma del fútbol galo que podría perjudicar a los equipos más modestos de la Primera División de Francia, aunque parece que no hay consenso en el país para tomar dicha decisión.

Y es que Noël Le Graët, actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), explicó que este difícil momento, en plena pandemia, no es el ideal para realizar una revolución de ese calibre.

"No se puede hacer de inmediato. No es el momento adecuado. Tendríamos que hacer un estudio económico, preguntar a las cadenas televisivas. La reforma significaría todavía menos partidos. No podemos tomar decisiones tirando una moneda al aire. Esto puede traer un lío con las televisiones", expresó en 'L'Équipe'.

Pese a ello, el dirigente no se mostró totalmente contrario a que se produzca una reforma similar a largo plazo, cuando la situación económica vuelva a ser favorable. "En el pasado, hemos hablado a menudo de un regreso a los 18 en Ligue 1. Esto nunca ha tenido éxito por la resistencia de los clubes, que era demasiado fuerte. Estás pidiendo a dos clubes más que bajen a Ligue 2 ... Unas semanas atrás, cuando estábamos en dificultad, algunos querían jugar con 22...", sentenció.