Le Graet ratificó la decisión de suspender el fútbol en Francia

El Gobierno de Francia canceló la Ligue 1 de forma definitiva, una decisión que el primer ministro francés, Édouard Philippe, confirmó, trasladando esa suspensión también a la Ligue 2.

Por eso, Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ha querido ofrecer su opinión sobre esta suspensión provocada por la terrible pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo.

En unas declaraciones concedidas a 'L'Équipe', Le Graet comentó: "La temporada ha terminado tanto para la Ligue 1 como para la Ligue 2. Tampoco podemos asegurar la vuelta del fútbol a puerta cerrada en el mes de agosto, el calendario va a ser extremadamente difícil. La decisión efectuada por los poderes públicos está justificada".

"La decisión de no volver en junio prioriza la salud y es la mejor posible. He tenido una conversación con Aleksander Ceferin (presidente) y Théodore Theodoridis (secretario general) de la UEFA. Les hemos advertido que, desgraciadamente, nuestro calendario no iba a ser el fijado por ellos", añadió.