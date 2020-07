Le Graët, tras cerrar la puerta de Francia a Benzema: "Es el mejor año de su carrera"

El 'caso Benzema', como los polémicos juicios archivados, se ha reabierto. Cinco años después del lío con Valbuena que acabó cerrándole la puerta de la Selección Francesa para siempre (al menos hasta el día de hoy), la situación hace ruido. Un día después de que los medios reflejaran la paradoja de que no fuera seleccionable el mejor delantero francés del curso, Noël Le Graët ahondó más en ella.

Porque el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, en declaraciones a 'RMC Sport', elogió al '9' del Real Madrid. Hablamos del mismo tipo que en noviembre dio un portazo a Benzema acerca del sueño de volver a jugar por su país. "Es muy buen jugador, nunca he cuestionado sus cualidades. Por el contrario, le muestra al Real Madrid que es uno de los mejores jugadores en su posición. Pero la aventura con Francia está terminada", comentó entonces.

Este viernes su discurso era el de alguien encantado con su rendimiento: "No me corresponde juzgarlo porque no he visto todos los partidos. Pero, en mi opinión, hizo la mejor temporada de su carrera", comentó el dirigente cuestionado sobre si es en la actualidad en le mejor jugador del año.

Sin embargo, sí que lo ve entre los más destacados del curso, sin duda: Benzema ha completado una temporada excepcional con el Real Madrid. Ya he felicitado a Zidane, que es su entrenador. Ahora mismo, tras la temporada que acaba de completar, es uno de los mejores jugadores".

Así que deportivamente, salvo un cambio en la dirigencia del fútbol galo, ese asunto está cerrado. No así el de los tribunales, que continúa vigente.