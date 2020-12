"Le mandé un mensaje a Simeone después del derbi y no me contestó"

A pesar de dejar de pertenecer al Atlético, el 'Mono' Burgos, que desde diciembre de 2011 era el segundo entrenador del cuadro rojiblanco, no olvida al conjunto 'colchonero'.

En una entrevista concedida a 'El Partidazo de COPE', el argentino habló así de su adiós a la entidad: "Desde los 7 años veo fútbol y nunca he visto una despedida a un segundo entrenador como la que me hizo a mí el Atleti".

Sobre su etapa en el club, esto es lo que dijo: "En el Atlético hemos formado entrenadores. Los jugadores ahora saben cuándo dar indicaciones, cuándo presionar... es fruto del trabajo que hicimos allí. Saúl, Koke o Giménez son un ejemplo".

Por otra parte, el 'Mono' Burgos dio su punto de vista sobre si el cuadro rojiblanco aspira a todo. "Es favorito para ganar LaLiga. Es más que eso, tiene números de campeón", afirmó.

En relación a Simeone, el argentino reveló que tenía un contacto permanente con él hasta el derbi.:"Lo llamé cuando estuvo enfermo del coronavirus. Tenemos una amistad de hace muchos años. He almorzado y cenado más con él que con mi familia. Hemos estado juntos ocho años en la Selección Argentina y cinco en el Atlético de Madrid como jugadores y luego diez como técnicos".

"Los amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo, a mí no me gusta molestar. Hablo con él cuando está mal. Parece que cambió el teléfono, pero voy a conseguir el nuevo porque le mandé un mensaje después del partido ante el Madrid y no me contestó...", añadió.

Sobre su futuro, el que fuera segundo del Cholo admitió que lo tuvo casi hecho con el Zaragoza. "Tuvimos una reunión en casa y estaba todo preparado. El director deportivo del club se fue de la entidad y no salió, pero estaba todo muy avanzado", espetó.

Y ya por último, el 'Mono' Burgos dejó claro el lugar en el que quiere empezar su carrera como técnico. "Mi plan ahora es entrenar en España", concluyó.