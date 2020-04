"Le paré el penalti a Cristiano y no quiso darme su camiseta"

Stefano Sorrentino guarda un recuerdo agridulce del partido contra la Juventus del 21 de enero de 2019. Y es que el ex guardameta del Chievo Verona le paró un penalti a Cristiano Ronaldo.

El ex cancerbero reconoció en 'Sky Sport' que había hablado con el portugués antes del partido. "Estábamos de acuerdo para intercambiar la camiseta", explicó Sorrentino sobre aquel día.

"Tras haber fallado el penalti estaba muy enfadado. Nunca le había ocurrido en Italia", añadió Sorrentino, ya retirado, sobre la pena máxima que le adivinó al delantero portugués de la Juventus.

"En el túnel de los vestuarios nos cruzamos, me dio un apretón de manos, me felicitó, pero tenía mala cara. Y no me dio la camiseta", afirmó un Sorrentino que, eso sí, se llevó un regalo.

No pudo ser la camiseta de Cristiano Ronaldo, pero sí de otra figura de la Juventus. "Al final me llevé la de Dybala. Me ha ido bien de todas maneras", desveló el guardameta italiano.