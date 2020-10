"Le pregunté a Benzema por su perfume y me miró con cara de 'este es tonto"

El Cádiz asaltó el Di Stéfano el pasado fin de semana para conseguir una victoria de mérito por 0-1. Y lo hizo con Fali sobre el campo. El capitán contó algunos de sus secretos y momentos inolvidables en su aparición en 'El Día Después' de 'Movistar +'.

"Estábamos contentos no, lo siguiente después de ganar al Real Madrid. De verdad, pensamos que podía ser el día para ganarles, venían de jugar con sus selecciones...", reconoció el defensor.

Más allá del lado deportivo, Fali brilla también fuera de los terrenos. Por ello, quiso recordar una de sus anécdotas con Karim Benzema, al que dejó alucinado con una de sus preguntas en pleno partido.

"Benzema me miró cuando le pregunté por su perfume. Hombre que si se lo pregunté... no sabes lo bien que olía ese tío. ¿Que qué me dijo? Me miró con cara de 'este es tonto", narró entre risas Fali.

Una gran victoria que también tuvo una gran celebración al día siguiente. Fali, sin tapujos, contó cómo festejó esos tres puntos una vez llegó a casa.

"El domingo por la mañana, te voy a ser sincero, llamé a mi primo y le dije: tráete la guitarra, que nos vamos a beber una botella de whisky. Y me la bebí del tirón", sentenció.