Trippier vuelve al foco

El Atlético tiene una gran oportunidad ante el Mallorca para afianzar aún más su tercera posición, cuando apenas restan cinco jornadas para el final del campeonato.

El cuadro rojiblanco salió fortalecido de su visita al Camp Nou (2-2), en un partido en el que los de Simeone hicieron una gran labor defensiva.

El argentino siempre ha ido alternando a sus jugadores, como el caso de Trippier y Arias en el lateral derecho. Ambos se están repartiendo los partidos.

El británico jugó ante Athletic, Valladolid y Alavés mientras que el 'cafetero' estuvo contra Osasuna, Levante y Barça.

Ahora, el turno es para el ex del Tottenham. Según 'AS', Simeone, que todavía no se ha decantado por alguno de ellos, está apostando por una fuerte competencia en ese flanco.