Leandro Fernández mandó un mensaje a su ya ex afición de Independiente

El delantero Leandro Fernández cerró su etapa en Argentina, la última en Independiente y Vélez, para poner rumbo a Porto Alegre, no sin antes despedirse de la que hasta ahora fue su hinchada.

"Me toca decirle 'adiós' a Independiente, un club que me dio y enseñó mucho. Es muy difícil hacerlo después de cuatro años y medio. La vida está llena de sueños y espero estar tomando esta decisión para poder crecer y cumplir los que me propuse como futbolista", inició.

"Dejé todo por esta camiseta, disfruté cada minuto como si fuese el último, con aciertos y errores, siempre busqué dar lo mejor para enaltecer el orgullo de este inmenso club. Me quedo con la alegría y locura de lo que fue haber ganado dos copas tan valiosas con mucho esfuerzo y compromiso. Agradezco de todo corazón a esta gran institución, a mis compañeros, dirigentes, pero más que nada a ustedes, los hinchas, que estuvieron siempre apoyándome", incidió Leandro Fernández.

Y cerró: "Pese a esta decisión, el amor que me llevo por el club y por ustedes siempre va a estar. Me llevo los mejores recuerdos y momentos inolvidables. Gracias por ser incondicionales, estoy orgulloso de haber formado parte de esta familia y espero que en un futuro nos volvamos a ver. Siempre en mi corazón".