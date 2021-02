LeBron contraatacó: "¿Ibra? Me acusa de hablar de política... y él hizo lo mismo"

Cada vez que Ibra abre la boca, alguien se echa a temblar. Uno nunca sabe por dónde va a salir el sueco.

En una de sus últimas intervenciones, Ibrahimovic puso su punto de mira sobre LeBron James. "Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol", soltó.

LeBron James, en declaraciones recogidas por 'Sports Center' no se quedó callado. "No estoy de acuerdo para nada. No voy a callarme nunca cosas qu epienso que están mal. Hablo sobre mi gente, sobre igualdad, injusticia social, racismo supresión de votos y temas que afectan a mi comunidad", dejó claro.

Y dio a entender que Ibra es un hipócrita. "Es curioso que diga esto. En 2018, él ya habló de lo mismo... de temas sobre su apellido y el racismo en torno a Suecia. ¿Correcto? Dijo que sentía racismo porque su apellido no era normal en su país, ¿verdad? Creo que sí, que fue lo que dijo", contraatacó LeBron.

"Hablo de forma educada. No soy el hombre acertado al que atacar. Yo hago mis deberes", zanjó LeBron, que dejó claro que seguirá denunciando todo lo que considere injusto. "De ninguna manera me voy a ceñir solo al deporte. Esta plataforma, mi voz, es muy poderosa", finalizó.