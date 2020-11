Lección de liderazgo de Diego Martínez para defender a Milla: respondió por su jugador

El centrocampista del Granada Luis Milla cree que su equipo solo ganará este jueves al Omonia Nicosia, en partido de la fase de grupos de la Europa League, si muestra su "mejor versión", ya que se enfrentan a un rival que "se juega la vida".

Lo dijo en la rueda de prensa previa al duelo, en la que compareció junto a su entrenador, Diego Martínez. Este le defendió cuando le preguntaron al futbolista por su error en el duelo ante el Valladolid. Decidió responder él la cuestión y elogiar a su pupilo.

Calificó este desajuste como "una acción del juego que puede ocurrir" recordando que "gracias a la capacidad que tiene para desbordar ha dado mucho al equipo". ​"Me voy a enfadar si no sigue intentándolo. Lleva tres meses con nosotros y da la sensación de que lleva tres años, es un tremendo orgullo tener un jugador de esas características", apuntó sobre el medio.

"La ilusión está por encima de todo y tenemos la oportunidad de hacer algo muy bueno de cara a la clasificación tras semanas complicadas y duras en la que no hemos podido estar juntos", continuó Luis Milla cuando volvió a tomar la palabra en la comparecencia.

Milla cree que el vestuario del Granada "desde hace unos años está haciendo historia" e insistió en que afrontan el choque ante el Omonia "con toda la ilusión sabiendo que es muy importante para seguir haciendo historia".

El jugador reconoció que el Omonia, que tiene que ganar para no quedar virtualmente eliminado, "se juega la vida", por lo que los rojiblancos tienen que pensar que colocarse "con diez puntos" en la clasificación "sería algo fabuloso". Tras perder ante el Real Valladolid (1-3) en LaLiga Santander, el medio tiene claro que "lo importante es ser conscientes" de lo que no hicieron bien y de que no estuvieron "al 100%".

"A partir de ahí, a aprender, corregir los errores y buscar el lado positivo, que es que estuvimos cerca de dar la vuelta al marcador sin ser nuestro mejor día, y que no vuelva a ocurrir", sentenció.