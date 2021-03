Lee Roche, el 'red devil' que pasó de la Champions a ser fontanero

En el fútbol, nada está garantizado. Ni siquiera cuando debutas con el Manchester United de los O'Shea, Blanc, Fletcher o Giggs en un partido de Champions League. Lo sabe bien Lee Roche, quien ha pasado en 18 años de saborear Europa a dedicarse a la fontanería.

En una entrevista para 'Planet Football', el ex futbolista cuenta cómo fue su carrera y cómo volvió a lo más humilde tras jugar para Sir Alex Ferguson. Después del United, Roche pasó por Burnley, Wrexham y Droylsden antes de colgar las botas.

Su debut en la Champions fue el 18 de marzo de 2003, en un partido contra el Deportivo de La Coruña en Riazor. Los gallegos ganaron con los goles de Víctor y Lynch en propia puerta, y nuestro protagonista acabó soñando con Albert Luque.

"Me enfrenté a Luque y pensé que lo había hecho bien, pero no iba a salir y empecé a discutir con Sir Alex. Giggs me dijo que levantara la cabeza y que no había hecho nada malo. Ferguson no me dijo por qué me habían sustituido, pero no quería pensarlo demasiado", recordó.

Fue su primer y último partido de Champions. Después, se enfrentó al Newcastle y tampoco convenció: "Lo hice bien, pero recuerdo que Sir Alex habló conmigo después porque Alan Shearer me superó en un duelo por un cabezazo, así que me dijo que levantase el ánimo y que no dejara que los delanteros me hicieran eso".

Pero su carrera no fue por el camino que él esperaba: "En el United era conocido por ser muy callado. Quizás debería haber sido más asertivo y haberme mezclado más con los muchachos. Iba directo a casa después de entrenar para pasar el rato con mi propio grupo de amigos".

"Ahora miro atrás, a compañeros de equipo como O’Shea y Darren Fletcher, y creo que debería haber sido más como ellos. Haber salido y socializado. Creo que me habría ido mejor con United", lamentó Lee Roche.

En la actualidad vive correctamente haciendo trabajos de fontanería. Y reconoce que su pasado es tema de conversación, aunque a veces le cansa: "He tenido algunos compañeros de trabajo en las obras preguntándome sobre United y cómo he llegado aquí, pero no voy a gritar a los cuatro vientos que jugaba en el United".

Por experiencia propia, este es su consejo a los que nunca llegan arriba en el fútbol, que son realmente la inmensa mayoría: "Creo que los jóvenes jugadores de hoy deberían entrenarse para saber de qué va el mundo real. La mayoría de ellos probablemente no tienen un plan al que recurrir si no salen las cosas".