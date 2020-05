Leko, sobre Kiko Casilla y los insultos: "No quiero hablar con él"

La FA castigó a Kiko Casilla por insultos racistas con ocho partidos, unos insultos que el portero negó y que se sintió "devastado" al conocer la sanción que le habían impuesto.

Algunos meses después, Leko ha concedido una entrevista a 'Sky Sports News' en la que ha contado que no quiere hablar con Kiko Casilla, que no se ha disculpado.

"Kiko Casilla no se disculpó, no he tenido contacto con él o del Leeds, y ahora no quiero hablar con él", afirmó.

El futbolista del Charlton Athlteic sintió que nadie lo escuchaba porque su caso tardó, según él, mucho tiempo en ser tratado.

"No he tenido nada de apoyo del lado del Leeds United. Me sorprende un poco, ya que pensé que recibiría algún tipo de disculpa, pero supongo que tienen que defender a su jugador", verbalizó.