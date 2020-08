Lemos se despidió de Las Palmas: "Ojalá nos volvamos a encontrar"

Lemos deja Las Palmas. Jugará la siguiente temporada en Turquía de la mano del Fenerbahçe y, como parte de su despedida, solo quedaba que él mismo se pronunciara. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde escribió un mensaje al club y a su afición.

"Agradecido por todos estos años de aprendizaje. Me llevo lo mejor de este club y su gente, que me hizo sentir en casa desde el primer momento. Gracias a la afición, compañeros, cuerpo técnico, utileros, y todas las personas de esta institución que me brindaron lo mejor", transmitió.

Y enlazó otro tuit en el que añadió: "Ojalá nos volvamos a encontrar. Pío Pío". Ambos escritos los acompañó de fotografías suyas jugando para el equipo en varias etapas. Aparece tanto cuando era mucho más joven como en imágenes más actuales, de este curso.

El legado que deja Lemos en Las Palmas son 81 encuentros en los que anotó seis tantos. El central aportó seguridad a la zaga canaria en todos sus años en las islas y brilló especialmente en su última temporada, en la que fue más trascendental que nunca.