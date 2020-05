Lendoiro acusó a la RFEF de improvisar con el fútbol no profesional

En un escrito remitido a 'EFE', Lendoiro señala que "los acuerdos que se van conociendo" para la categoría de bronce del fútbol nacional "parecen nacidos de una gran improvisación".

"Parece como si a la RFEF la situación, al igual que el virus a los distintos gobiernos, le haya cogido totalmente desprevenida y las medidas se vayan tomado 'a salto de mata', sin prever el siguiente paso de 'la desescalada'", sostiene.

El ex embajador de LaLiga presiente que "la situación es peligrosa" para Rubiales, porque "si persiste en esa idea, que disgusta a infinidad de equipos, la reestructuración del fútbol no profesional puede convertirse en su particular via crucis" ya que la Segunda B "está en pie de guerra".

Lendoiro alerta además de que eso ocurre "en plena carrera electoral y con infinidad de votantes afectados" y considera "absurdo que, justo en el último año que existirá la Segunda B tradicional, aunque se incorporen muchos más clubs, se rompa con los ejes tradicionales que sustentan la competición".

El ex dirigente deportivista entiende que "en la existencia de solo cuatro grupos se articula el sistema del play off de ascenso" y la incorporación de un quinto grupo "rompería con todo el sistema, comenzando por el gran premio de los dos ascensos a Segunda A que disputan los 4 primeros de grupo de Segunda B".

"Igual de importante es mantener la confección de los grupos en base a la proximidad geográfica", según Lendoiro, quien asegura que "sobra sigilo y falta transparencia" sobre los planes de la Federación para Segunda B.