Lendoiro advirtió de una posible ruptura en el Dépor

Lendoiro, ex presidente del Deportivo de La Coruña, analizó la situación actual del club en lo que a gestión se refiere. Lo hizo en un artículo que remitió a la agencia 'EFE'. La conclusión es clara: a su juicio, puede que los actuales dirigentes no estén todo lo unidos que deberían.

El que fue dirigente del club entre 1988 y 2014 valoró "la capitalización de Abanca", si bien precisó que "a tenor de la reducción real de la deuda, parecía lógico modificar la capitalización y estudiar reducir la deuda concursal, única forma prevista por LaLiga para mejorar de forma sustancial" el límite salarial.

También entendió que, para poder optar al ascenso, el club debe "mantener esa unidad que, quizás aun prendida con alfileres, se ha podido conseguir en 2020, con la llegada de (Fernando) Vidal y (Fernando) Vázquez, y que en estos momentos parece que está en serio peligro".

"Mi esperanza es servir de puente entre esas dos orillas que hoy parecen distantes. No sé si lo conseguiré, pero seguro que no será por no intentar unir a los distintos sectores del deportivismo a través del diálogo, a pesar de que existen los que rehúsan encuentros para lograrlo", sostiene.sostuvo

Lendoiro aseguró que Otero, que formaba parte de una comisión económica que analizó las cuentas del Deportivo, pretendía "ofrecerle a Abanca, como comprador, la situación real de la sociedad, al tiempo de indicarle las ventajas que podrían obtener, club y banco, a través de una actuación económica que mejorase de forma sensible el límite salarial".

El ex presidente se ofrece como mediador para "evitar que el asunto se judicialice, por el grave riesgo que corren consejeros que firmaron" las cuentas del club "desde hace años, y otros que todavía pueden firmarlas, muchos de ellos con un total desconocimiento".

"El grave problema de hacer el avestruz, e intentar cerrar las cuentas en falso, es que el tema acabe en el juzgado de lo penal, con costes personales, económicos, sociales, mediáticos", alertó Lendoiro.

"Se está a tiempo de solucionar todo: la responsabilidad de muchos, incluida la del Dépor, y la valoración social del consejero, pero los plazos están a punto de vencer. Dejar en el olvido la decisión que, en otras ocasiones similares, ha tomado Miguel Otero, creo que sería muy peligroso y la situación no aconseja jugar a la ruleta rusa", sentenció.