Lendoiro criticó el formato de Segunda B: "Parece hecha por el enemigo..."

Lendoiro cree que la competición no está bien planteada. EFE

Augusto César Lendoiro, ex presidente del Deportivo de la Coruña, pasó por 'Radio Marca'. Habló sobre la situación actual del equipo coruñés. Dijo que le da mucha pena verlo tan tocado, pero tiene claro que, aunque no asciendan, el club no tiene peligro de desaparecer. Criticó, además, el formato de Segunda B, competición que, según él, "parece hecha por el enemigo".