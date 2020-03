Lendoiro lo dice claro: "No se puede jugar en despachos"

El expresidente del Deportivo Augusto César Lendoiro ha abogado por finalizar la temporada actual en los terrenos de juego y ha animado al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y al de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a que encuentren una solución porque "el fútbol no se puede jugar en los despachos".

Lendoiro, en un artículo que ha remitido a 'EFE', da "infinitas gracias" a todos los que trabajan estos días para contener el COVID-19, y, centrado en el fútbol, ha expresado su preocupación por la "imagen" que se está dando en los "últimos días, con unos debates que no llevan a ningún objetivo básico".

El ex embajador de LaLiga pide que "dejen aparte posibles ERTE, deducciones de los salarios de los jugadores" e, "incluso, si los encuentros se tienen que disputar con público o a puerta cerrada".

Lendoiro explica que "Luis Rubiales y Javier Tebas" han mantenido un "enfrentamiento mediático estos últimos días" que "ha alcanzado niveles épicos" con "unos choques absurdos, en lugar de fijar las bases para un acuerdo sobre lo único trascendente en el fútbol español: disputar las 11 jornadas de Liga que restan".

Considera el ex presidente del Deportivo que "tanto por razones deportivas como por motivos económicos, finalizar las ligas de Primera y Segunda División y la final de Copa, se convierten en única cosa necesaria" porque "de ello va a depender todo lo demás".

"Disputar todos los encuentros de la 2019-20 es prioritario. El cuándo, ojalá sea pronto, es muy secundario. No solo la tabla nombra al campeón, los equipos de Champions, los de la Europa League, o los que ascienden o descienden de categoría, sino que fija también el 80% de los presupuestos de la práctica totalidad de los clubes españoles", arguye.

Por eso, considera Lendoiro que "el fútbol no se puede jugar en los despachos", sino que "se tiene que jugar en los terrenos de juego". Y abunda en que "no se debe olvidar que el más grave problema, el derivado del incumplimiento de sus obligaciones con los poseedores de sus derechos televisivos", ya que "el palo económico sería durísimo para los clubes y podría acarrear de reducción de salarios para los jugadores".

Lendoiro asegura que la Federación Española de Fútbol y LaLiga deben "encontrar las fechas a partir de ese 'Día D' que señale el Gobierno, encajándolas con las competiciones europeas de clubes" y afirma que "no debe ser difícil el acuerdo, porque, aunque se debe terminar lo antes posible, no tiene por qué existir una fecha tope". Sugiere, en este sentido, "disputar dos jornadas, no más ni menos, a la semana, salvo algún problema que pueda surgir por las competiciones internacionales de clubes".