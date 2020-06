Lendoiro media en la crisis institucional del Dépor

Lendoiro critica en un artículo que ha remitido a 'EFE que Vidal y el resto de la directiva hayan llamado a su todavía compañero (no ha dimitido) "traidor" en un texto que difundió la página web del Deportivo después de que Otero sembrara dudas, primero en un artículo y después en una entrevista con 'EFE', sobre la necesidad de vender la entidad deportivista.

Mientras Vidal ha asegurado que el Deportivo tiene que afrontar en los próximos doce años un pago de 98 millones de euros, Otero arguye que en los próximos diez años esa cantidad se reduce a menos de la mitad, al tiempo que sostiene que la deuda real es "mucho menor" que la que figura en las cuentas del club.

"Vidal reitera que, si Abanca (principal acreedor del Deportivo) no capitaliza, el club debe abonar en los próximos doce años unos 96 millones de deuda, lo que da una media de ocho por año, muy lejos de los 40 millones y cuatro anuales que dice Otero para los próximos diez años. Los dos pueden decir la verdad: Vidal habla de deuda para doce años y Otero, diez", dice.

Explica Lendoiro que ambos escenarios son "posibles si se produce una muy fuerte amortización en los años once y doce" y dice que "esa sería la poderosa razón por la que coincidirían 'la verdad' de Vidal y de Otero".

El ex dirigente advierte de que "se equivocan de punta a cabo" los que en el club "acusan a personas de mover a Miguel Otero a su antojo, como si fuera un títere de alguien, cuando está demostrado que el club, en los últimos años, le costó amigos, dinero y disgustos".

Recuerda, en este sentido, que el fue "el primero que lo sufrió" porque cuando Otero era presidente de la Federación de Peñas ayudó a Tino Fernández con "miles de acciones" y fue quien "decantó la balanza" en la Asamblea de diciembre 2013, tras la que Lendoiro presentó su renuncia a presentarse a las elecciones de enero de 2014.

Lendoiro precisa que mantiene "muy buena relación personal" con Otero y Vidal y defiende que el consejero díscolo es "válido, pero incómodo; trabajador, pero protagonista".

"Va de frente, pero le pierden las formas. Le gusta mandar. Es incontrolable. No engaña a nadie. Si Vidal buscaba un consejero dócil, se equivocó de persona. Otero va por libre, lo que puede gustar o no, pero quien lo incorpora a su proyecto debe saber que ficha un puntal o un problema", indica el ex presidente.

Considera "muy injusto" que un "sector" del deportivismo tenga una opinión negativa de Otero.

Además, Lendoiro cifra la deuda neta que él dejó en 100 millones, lejos de 160 millones a los que aludió en su momento el ya ex dirigente Tino Fernández y también el actual, Fernando Vidal.

"Ni era ese el importe bruto de la deuda, ni se reducía la cantidad que correspondía a la quita del 33 por cien; ni los 21 millones retenidos en La Caixa y AEAT por la disputa en el juzgado de bancos y Hacienda; amén de incluir una ficticia deuda de 5 millones con la práctica totalidad de la plantilla", señala.

Añade que "tampoco se reducían muchos millones adeudados al Dépor por Santa Mónica (U TV), Mediapro (TV), Jorge Otero (juzgado), Atlético de Madrid (Filipe Luis), ni por clubes en concurso".

"De esa falsedad -apunta Lendoiro- nace la denuncia de Otero, que trata que Abanca conozca la deuda real y que, si llegase a pedirse una responsabilidad societaria, esta en absoluto se le podría imputar al Consejo actual".

También explica que "parece que no se reduce de las deudas un pago a Hacienda, previsto en 2023, por 4.462.389,74 euros, que, tras el auto del Supremo de 31-01-2020, que es firme, deberá hacerla efectiva" la empresa "Audiovisual New Aged AIE".

El ex presidente anima a Vidal y su Consejo a revisar las cuentas auditadas por las anteriores directivas porque "nada pierde y puede ganar mucho".