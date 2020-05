Lendoiro ve a Valerón de vuelta pero no a Fran

El ex presidente del Deportivo Augusto César Lendoiro avaló la vuelta de Juan Carlos Valerón al club, que sondea su incorporación para la cantera, y ve más difícil de encajar la de Fran González, de quien dijo que si se hubiera "exigido" como ahora le exige a su hijo Nico, habría sido otro Luis Suárez o Amancio Amaro, también coruñeses.

Lendoiro se muestra "convencido", en una entrevista con 'EFE', de que "el Deportivo por historia, por la ilusión de todo el mundo, por la enorme y extraordinaria afición que tiene", se va a "salvar" y no caerá a Segunda B.

Tendrá que ganárselo en el césped cuando se retome LaLiga, porque, como ha dicho el presidente de la patronal, Javier Tebas, "descensos tiene que haber" aunque no acabe la temporada.

"El momento actual es muy preocupante para el Deportivo porque en este momento estaríamos en una situación verdaderamente lamentable. Pero creo que tenemos equipo y a Fernando Vázquez. En su momento se cometió un error histórico en despedirlo y, ahora, probablemente, un acierto histórico de volverlo a aceptar", señala.

Considera Lendoiro que el técnico que él fichó en 2013 ha contribuido a unir a "la afición y el equipo lo ha notado". "Tengo la esperanza profunda de que el Deportivo salve esta situación y encarrile la vuelta a Primera a partir del año que viene", desea.

Respecto a la posibilidad de que regrese Valerón al Deportivo para formar parte del organigrama del fútbol base, Lendoiro entiende que el canario "debe ser el gran ideólogo de la cantera porque aporta una serie de cuestiones verdaderamente excepcionales".

"Yo, que lo he vivido durante muchos años, no me he encontrado personas como él en la vida. Pierde de sus derechos en beneficio de los demás y transmitir eso a la cantera es fundamental, igual que fomentar la deportividad, porque me consta que en infinidad de situaciones que llamaron al Deportivo para conseguir cosas raras, Valerón las frenó por completo", justifica.

El ex presidente lo considera "el gurú, el maestro para la cantera" por su "honradez, desprendimiento económico, buena fe y el cariño por todo lo que hace".

"Perderlo sería verdaderamente lamentable. Posiblemente pueda ser un gran entrenador para el Fabril (filial del Deportivo), pero para mí hay algo mucho más importante que es transmitir a través de la cantera un planteamiento unísono para todo lo que representan estos chavales", afirma.

Veladamente, a Valerón lo ve en el Deportivo y a Fran González, otro de los ex deportivistas, no tanto: "Hay unos que lo pueden transmitir de forma positivo, no solamente desde el punto de vista deportivo, también humano, y otros lo tienen más difícil".

Cuestionado específicamente sobre Fran, insiste: "Otros lo tienen más difícil", antes de destacar su capacidad deportiva, pero sin otros argumentos que sí ve en Valerón, al que ve "dirigiendo" a la cantera del Dépor "toda la vida".

"Nadie va a discutirle a Fran la enorme capacidad deportiva que tenía. Creo que si hubiese querido, hubiese sido otro Luis Suárez, otro Amancio del fútbol coruñés porque tenía condiciones para ello. Si se hubiese exigido a sí mismo lo que ahora la exige a su hijo Nico posiblemente lo hubiese conseguido", incide.

Lendoiro precisa, además, que Valerón "nunca quiso denunciar al club" a pesar de que eso le suponía perder dinero, mientras que Fran, aunque en la entrevista no lo menciona, sí llegó a hacerlo, algo que siempre le reprochó.