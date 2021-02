"¿Lenglet? No me gusta señalar a nadie"

Dos puntos que se deja el Barça por el camino. Era la oportunidad de oro de meterse en la lucha por LaLiga después del pinchazo del Atlético ante el Levante, pero no supieron aprovecharlo los 'culés'.

Empató el Barça ante el Cádiz. Messi, desde los once metros, puso el 1-0, pero Lenglet provocó un penalti que Álex se encargó de transformar.

Tras el encuentro, Koeman atendió a los medios y valoró esa acción concreta de Lenglet: "No me gusta culpar a los jugadores individualmente. Esto es siempre cosa del equipo".

Dijo tener dudas sobre si era o no penalti. "He visto la acción rápidamente, es muy dudoso, pero se puede pitar. No sé si Lenglet tenía que arriesgar e ir a por el balón, puede que no... pero tengo que analizar la jugada", opinó.

Destacó el trabajo del Cádiz en el partido. "Defendieron atrás y lo hicieron bien también en el ataque. Nosotros no estuvimos a la altura, aunque tuvimos oportunidades", hizo autocrítica.

"Es una decepción, necesitábamos ganar. Hemos perdido una gran oportunidad después del empate del Atlético. Hemos dejado escapar otros dos puntos", reconoció abiertamente. "Estoy incluso más decepcionado que tras caer en la Champions. Podíamos recortar distancias con los de arriba", aseveró.

Koeman cree que el equipo tiene que ser más resolutivo. "El problema es el mismo siempre: no resolvemos el encuentro antes del final. Tenemos ocasiones, pero no rematamos", profundizó.

Eso sí, cree que el Barça aún tiene mucho que decir en Liga. "No veo más complicado luchar ahora que antes. Se ve que ningún equipo es imbatible, hay opciones aún, pero es verdad que hemos dejado escapar dos puntos importantes. Oportunidades como esta no se pueden desaprovechar", finalizó.