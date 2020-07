Lenglet y Griezmann ultiman su regreso en una sesión con cinco canteranos

El Barcelona se enfrentará al Nápoles en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los azulgranas parten con la mínima ventaja del 1-1 obtenido en San Paolo.

Los 'culés' se ejercitaron este miércoles con vistas al duelo ante el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso. Para el entrenamiento, Quique Setién llamó a cinco jugadores del filial.

Monchu, Konrad, Jandro, Minguez y Cuenca completaron la sesión con el primer equipo tras al derrota frente al Sabadell en la final del 'play off' de ascenso a Segunda División. Morer, lesionado, no saltó al terreno de juego.

Clémen Lenglet y Antoine Griezmann, en cambio, terminan los plazos de sus respectivas lesiones y se encuentran cada vez más cerca de completar el entrenamiento con el resto del grupo.

Quien también volvió a realizar trabajo específico fue Ousmane Dembélé, aunque su futuro se antoja algo más oscuro. Como apunta el diario 'AS', el ex del Borussia Dortmund no llegará a tiempo para el duelo frente al Nápoles.