"Messi quiere al Barça, ojalá sirva para animarle a seguir"

Después de varios meses de campaña electoral, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa batallaron en el último día en la jornada de las urnas. Partía como favorito y Laporta no tuvo sorpresas: fue elegido como nuevo presidente y tendrá la responsabilidad de devolver su ADN al Barça.

Visiblemente emocionado por el triunfo y acompañado de todo su equipo, el nuevo máximo mandatario azulgrana compareció en uno de los auditorios del Camp Nou para hablar de lo que tendrá por delante los próximos meses.

"Gracias por las felicitaciones a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los socios por participar en las elecciones. Nos hacen ser más que un club, las más importantes de la historia por la dificultad de la pandemia, que nos ha cambiado la vida. Muy agradecidos a los socios que nos han ayudado en la candidatura, a la Junta electoral, a los interventores, gente de las meses, empleados del club y que han hecho que esto sea una democracia y una fiesta del barcelonismo", atajó.

Como no podía ser de otra forma, Laporta rescató la figura de Johan Cruyff -llevó una mascarilla en su honor-: "Estáis viendo una mascarilla que lleva el '14' y es naranja. Con ello está todo dicho. También quiero agradecer a las personas que están muy vinculadas a nosotros. Cruyff nos inspira. Es una candidatura 'cruyffista', claramente. También los que no están, a nuestros padres que no están y que nos han hecho barcelonistas. Un aplauso para ellos".

"Quiero agradecer a los jugadores y jugadoras que defienden nuestros colores en las canchas y las pistas. Lo dan todo y se merecen también nuestros aplausos. También agradecer a los medios por la cobertura a las elecciones y la candidatura", dijo Laporta, quien solo tuvo palabras específicas para un futbolista.

"Quiero decir que este domingo hacía 20 años que un niño que se llama Leo Messi del Infantil B debutó. Verle esta vez que ha venido, como capitán de nuestro equipo, a votar con su hijo confirma lo que hemos dicho: Leo quiere al Barça, es una familia y ojalá que esto sirva para animarle y que siga en el Barça", detalló el nuevo presidente 'culé'.

Como demostró durante toda la jornada, Laporta quiere basar este inicio de candidatura en la unión: "Somos una gran familia, y tenemos un sentimiento de pertenencia y el sentimiento que nos une que nos ayudará a ir a por los retos que tenemos. Tenemos claro que con responsabilidad y dosis de optimismo, generosidad y huyendo de catastrofismo volveremos a conseguir que el club sea sostenible. Esta familia que es el Barça superará estas dificultades que tenemos y que nadie sufra: los socios y socias seguiremos siendo propietarios del club".