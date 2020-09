Leonardo culpó al árbitro, pero admitió problemas de disciplina en el PSG

Para Leonardo, director deportivo del PSG, no hay dudas. El culpable de la tangana que se formó en el añadido del PSG-Olympique de Marsella fue el colegiado.

Así lo explicó el ex futbolista en declaraciones recogidas por 'Telefoot': "Cuando hay 14 tarjetas amarillas y cinco rojas, eso significa que el partido estaba fuera de control. Esto es lo primero que debo decir".

"No entiendo por qué no tuvimos a Turpin o Buquet para dirigir este partido. Tuvimos un árbitro que dirigió una final de la Copa de la Liga, pero no tiene experiencia para este tipo de partidos. Todavía está en camino. Contamos con otros árbitros", argumentó Leonardo.

Pero, tras señalar al colegiado, miró a su propio equipo para hacer autrocrítica: "Después, no voy a defender un comportamiento indefendible. Perdimos la cabeza. Ni siquiera voy a comentar lo que pasó. Hay imágenes y se puede ver lo qué pasó. Neymar me dijo que la televisión sirve para juzgar. Tuvimos cinco expulsiones y hay problemas de disciplina".

"No sabemos qué va a pasar. Tendremos que lidiar con esto. La pelea es muy seria. Gestionaremos este tema con nuestros jugadores internamente. Habrá que juzgar todo para tomar una posición coherente, pero la situación es grave", agregó.

Pero terminó, de nuevo, con Jerome Brisard en el punto de mira: "El árbitro perdió el hilo del partido, la tranquilidad. No lo hago para criticar el campeonato de Francia, pero creo que para un partido como éste, si tienes dos árbitros en la élite, uno de los dos tiene que estar ahí", insistió en su primera idea.