Leonardo ensalzó a Icardi: "El pasado curso fue muy decisivo para nosotros"

Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, atendió a los aficionados del equipo a través de un directo en Facebook.

Se refirió, entre otros asuntos, a la situación del delantero Mauro Icardi, que atraviesa una lesión que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde el pasado 2 de octubre de 2020.

"Llegó cedido. Fue una oportunidad para verlo con nosotros. Ha marcado 25 goles por temporada desde el inicio de su carrera. Había una ambición y una situación. Logramos bajar la opción inicial", comenzó.

Leonardo no dudó ni un instante en elogiar al argentino: "Está lesionado en este momento, pero eso no significa que en cinco años no sea importante para el club. No jugó mucho en la fase final de la Champions League en Lisboa, pero, honestamente, creo que fue muy decisivo en nuestro recorrido durante la temporada pasada".