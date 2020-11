"Leonardo no respeta la historia del PSG"

Luis Fernández siempre ha dado la cara por el PSG. En esta ocasión, al ex futbolista del cuadro parisino no le ha gustado ni un pelo las recientes declaraciones de Leonardo.

El director deportivo del cuadro parisino dijo lo siguiente: "Hay una cultura en la ciudad por construir. París, por ejemplo, nunca ha sido exactamente la ciudad del fútbol. Siempre ha sido Marsella".

Y la respuesta de Luis Fernández, que fue en 'RMC Sport', no pudo ser más clara: "Cuando oigo eso, me repugna, no estoy de acuerdo. No comparto su opinión en absoluto. Todo lo que quiero es que Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, vuelva a poner las ideas en su cabeza".

"Es una pobre excusa. Primero le pido que respete los 50 años del PSG y segundo, nunca ha habido tanto dinero para fichar y encontrar a los jugadores para ganar la Liga de Campeones. No trates con el pasado, ¡trata con el presente!", añadió.