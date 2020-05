Leonardo quiere a Sergi Roberto en el PSG

Cuando todo el mundo anda pendiente de si el Barça podrá obrar el milagro de repescar a Neymar del PSG, paralelamente trasciende la información de que los galos le han hecho el ojo a un canterano azulgrana. 'Le10Sport' apuntaba este miércoles el interés de su director deportivo en Sergi Roberto.

Según dicha información, el dirigente brasileño está prendado de la versatilidad del barcelonista, capaz de desenvolverse en cualquier posición del centro del campo, amén del lateral diestro.

Estas mismas fuentes creen que bajo la tutela de Tuchel se podría aprovechar bastante esta condición. Por tanto, quedaría olvidada la afrenta de la histórica remontada en Champions de hace tres años, cuando el de Reus anotó el 6-1 en el tiempo añadido.

No obstante, se trata de una opción con pocos visos de hacerse real. No solo por la astronómica cláusula de rescisión de Sergio Roberto, 500 millones de euros, sino porque las relaciones no son las más idóneas. Que fuera usado como moneda de cambio por Neymar sería bien visto en el Camp Nou, no así en el Parque de los Príncipes.

Por otro lado, está la decisión del jugador, muy reacio a cualquier opción de salir del Barcelona. Tampoco la opción de ir a la Juventus parece seducirle mucho.