Levante, Betis, Eibar y Valladolid aún se juegan los ingresos por tv

A falta de dos jornadas para la conclusión de LaLiga Santander, aún quedan por definirse qué equipos disputarán la próxima edición de la Europa League, dos conjuntos que descenderán a Segunda División y, aunque parece más que decidido, qué combinado alzará el título de campeón.

No obstante, hay cuatro clubes que, previsiblemente, no se juegan nada en estas dos últimas fechas, ya que no tienen ni opciones de alcanzar puestos europeos ni posibilidades de caer en la zona de descenso: Levante, Betis, Eibar y Valladolid.

Pero, como recuerda el diario 'Marca', estos partidos en los que no hay nada en juego se acabaron hace tiempo, ya que estos equipos se disputan los ingresos por los derechos de televisión.

Así, según el periodista Roberto Bayón, el octavo clasificado de la tabla ingresaría 14 millones de euros, 12 el noveno, once el décimo, diez el undécimo..

El que termine en la séptima posición, por ejemplo, obtendrá 20 millones de euros, por lo que ya no da lo mismo en qué posición de la tabla terminar. Aún hay mucho dinero en juego, aún queda mucho por disputar.