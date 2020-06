Lewandowski descarta pensar en el Balón de Oro

La treintena ha sentado bien a Lewandowski. El delantero polaco está firmando los mejores números de su carrera y hay quien le coloca entre los finalistas para el Balón de Oro.

Sin embargo, el ariete del Bayern de Múnich prefiere no centrarse en ello. "Ya veremos. Lo que trato de hacer es mostrar siempre lo mejor de mí mismo, ganar títulos y marcar más goles. Pero es algo que viene con trofeos colectivos. Eso es lo más importante. ¿El Balón de Oro? No lo pienso", aseveró en 'France Football'.

Repasó Lewandowski cómo fue su infancia. "Era tímido y pequeño. Durante muchos años pesé únicamente 20 kilos, pero no era tan importante porque lo que quería era jugar. Era muy delgado, pero no muy alto. Siempre fui el más pequeño del equipo", confesó.

Una de las claves de Lewandowski es su mentalidad de cara a puerta. "En un partido no es fácil marcar, especialmente cuando estás cansado. El 90% de las ocasiones es la cabeza la que funciona y tu nivel de concentración lo que influye. Si estás cansado, tu pensamiento será ás lento. En el área solo tenemos 0.1 segundos, tal vez 0.2 para tomar nuestra decisión. Tienes que estar listo, ni siquiera pensarlo, tienes que hacerlo", explicó el polaco.

Lewandowski admitió que no come carne el día de partido. "Es demasiado pesado para mi cuerpo, así que como ligero. La comida depende de varios datos, de cuándo es el partido, a qué hora... si comes arroz o pasta, te traerá grandes beneficios en términos de energía a muy corto plazo", aseveró.