Lewandowski: el mejor año de su vida cuando no hay Balón de Oro

El mejor año en la vida de Robert Lewandowski llenará su vitrinas. Con el triplete de su equipo y el suyo propio, puesto que acabó como máximo goleador de las tres competiciones. Sin embargo, la temporada en la que ha barrido a mitos como Messi, Cristiano o Neymar no tendrá el premio del Balón de Oro, que quedó cancelado por la situación sanitaria. Le espera seguramente el The Best. Pero si había un curso para ser el mejor de todo, era este.

El delantero del Bayern se coronó este domingo como el máximo goleador de la Liga de Campeones con un total de 15 tantos, pese a no marcar en la final disputada en Lisboa ante el Paris Saint-Germain y en la que el conjunto alemán se impuso por 0-1.

Una espectacular cifra que, sin embargo, no sirvió a Lewandowski, que solo ha dejado de marcar en uno de los diez encuentros, la final, que ha disputado este curso en la competición, para igualar el récord del portugués Cristiano Ronaldo, que anotó 17 tantos en la temporada 2013-14 con la camiseta del Real Madrid.

Tantos que permitieron al internacional polaco, que también se proclamó este año máximo goleador de la Bundesliga y de la Pokal, aventajar en cinco tantos a su más inmediato perseguidor, el delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, segundo con diez dianas..

Lewandowski, que se situó como cuarto máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones con un total de 68 tantos, rompió el dominio del portugués Cristiano Ronaldo y del argentino del Barcelona Lionel Messi, que se habían repartido el título de máximo goleador de la competición en las últimas 12 temporadas.

Además, se quedó a una sola asistencia de haber hecho doblete, pero finalmente fue Ángel di María el que acabó la Champions como mejor pasador, con seis.

De hecho, sólo el brasileño Neymar, que compartió el título con el portugués y el argentino en el curso 2014/2015, había logrado entrometerse en la pugna entre Cristiano Ronaldo, que acumula siete títulos -2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018- y Messi, que contabiliza seis -2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019- entorchados.

Pero en este curso ni Cristiano Ronaldo, que cerró su participación en la Liga de Campeones con 4 dianas, ni Messi, que contabilizó 3, pudieron seguir la estela de Lewandowski, que unió a su primer título como campeón del torneo, su primer entorchado como máximo goleador.

- Así quedó la tabla de máximos goleadores de la Champions 19-20:

- Con 15 goles: Robert Lewandowski (POL) (Bayern)

- Con 10 goles: Erling Haaland (NOR) (Borussia Dortmund y Salzburgo)

- Con 9 goles: Serge Gnabry (Bayern)

- Con 6 goles: Memphis Depay (NED) (Lyon); Gabriel Jesus (BRA) y Raheem Sterling (Manchester City); Dries Mertens (BEL/Nápoles); Harry Kane (Tottenham)

- Con 5 goles: Josip Ilicic (SLO) (Atalanta); Luis Suárez (URU) (Barcelona); Lautaro Martínez (ARG) (Inter Milán); Kylian Mbappé y Mauro Icardi (ARG) (París Saint-Germain); Karim Benzema (FRA) (Real Madrid); Heung-Min Son (KOR) (Tottenham)

- Con 4 goles: Quincy Promes (Ajax); Thomas Müller (Bayern); Achraf Hakimi (MAR) (Borussia Dortmund); Mislav Orsic (Dinamo Zagreb); Cristiano Ronaldo (POR) (Juventus); Marcel Sabitzer (AUT), Timo Werner y Emil Forsberg (SWE) (Leipzig); Mohamed Salah (EGY) (Liverpool); Rodrygo (BRA) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Mario Pasalic (CRO) (Atalanta); Joao Félix (POR) y Álvaro Morata (Atlético Madrid); Lionel Messi (ARG) (Barcelona); Corentin Tolisso (FRA), Ivan Perisic (CRO), Philippe Coutinho (BRA) y Kingsley Coman (FRA) (Bayern); Pizzi (Benfica); Tammy Abraham (Chelsea); Ally Mbwana Samatta (TAN) (Genk); Paulo Dybala (ARG) (Juventus); Dani Olmo (ESP) (Leipzig/Dinamo Zagreb); Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool); Arkadiusz Milik (POL) (Nápoles); Youssef El Arabi (MAR) (Olympiacos); Ángel Di María (ARG) y Neymar (BRA) (París Saint-Germain); Hee-Chan Hwang (KOR) (Salzburgo).