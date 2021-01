¿Lewandowski? El mejor artillero de 2021 juega con Cazorla

Son unas cifras de impacto. Mareantes. No ha tenido una mala temporada de cara a gol desde que fichase por el Al Sadd, pero lo de este arranque de 2021 está siendo escandaloso.

Baghdad Bounedjah lleva esta temporada 17 goles en los 13 partidos que ha jugado con el Al Sadd. En total lleva 154 goles en 141 encuentros. Sí, a más de un gol por partido.

Pero es que en este año 2021 está pulverizando todos sus registros. Ha jugado cuatro partidos en este mes de enero, y ha marcado once goles en ellos. Once goles que se reparten en dos dobletes, un póker y un 'hat trick'.

Y la cosa no termina ahí. No es flor de un día, ni es cosa del campeonato catarí. Con el Etoile Sahel tunecino anotó 41 goles en 61 apariciones, y con la Selección de Argelia lleva 17 en 37 partidos.

Hablar de él como el mejor goleador del momento puede ser tendencioso, pues no es comparable el campeonato en el que juega con las grandes ligas europeas, pero sería de necios no reconocer el mérito que tiene haber marcado once goles en solo cuatro partidos.