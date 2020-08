"¿Lewandowski? El mejor es Messi, pero jugamos contra el Barça, no contra él"

Flick fue tajante en la controversia que había surgido en referencia a Robert Lewandowski y Leo Messi. Lothar Matthäus dijo que el polaco era mejor, algo con lo que no está de acuerdo el entrenador del Bayern.

" No se pueden comparar jugadores; Lewandowski es un delantero extraordinario, con mucha calidad en el área, hace siempre gol, pero puede dar asistencias también. Pero Messi es el mejor jugador del mundo de largo en los últimos años", dijo en la rueda de prensa telemática previa al choque.

Pero Flick aclaró que el rival del cuadro alemán no es sola y exclusivamente el argentino: "Esto no es un Bayern-Messi, no un Bayern-Barça, claro que tenemos un plan para parar a Messi, pero no lo voy a decir; lo importante es el conjunto y tenemos que estar astutos, cerrar los espacios y ponerle presión y ganarle en los duelos".

"Todos los jugadores están a nuestra disposición: Pavard ha pasado todos los test en Múnich y vamos a ver qué pasa. Todos los que están aquí están a disposición, y todos al cien por cien", aseguró sobre las dudas de los germanos con Davies y Pavard.

Por último, no quiso 'mojarse' sobre el 'caso Thiago': "No he hablado con él, nos concentramos en el partido y en la Champions, aquí están los mejores y el objetivo es jugar estos partidos, queremos llegar a la final y centrarnos en eso".