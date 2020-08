Lewandowski, elegido mejor jugador del año por Kicker

Robert Lewandowski, una de las grandes figuras del Bayern de Múnich, ha sido elegido jugador del año por la revista alemana 'Kicker', mientras que el título de mejor técnico es para Hansi Flick, asimismo al frente del conjunto bávaro.

El delantero polaco se impuso en la votación realizada entre periodistas deportivos por 276 puntos, mientras que su compañero del Bayern Thomas Müller quedó en segunda posición, con 54.

Un reconocimiento para el delantero polaco, quien no obstante no dudó en señalar la frustración por no poder optar a un Balón de Oro para el que habría tenido muchas papeletas este año. Lewandowski afirmó que merecía el galardón, que este año quedará pospuesto por la crisis sanitaria.

Flick, al frente de los bávaros desde el pasado noviembre, cuando relevó a Niko Kovac, se impuso por su parte en la categoría de técnicos por 223 puntos.

El segundo fue su compatriota Jürgen Klopp, quien al frente del Liverpool se quedó en 164.