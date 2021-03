Lewandowski guarda a Haaland el secreto: "No diré nada sobre sus planes de futuro"

Erling Haaland calificó hace apenas unos meses al Bayern de Múnich como el mejor equipo del mundo. Eso hizo que muchos le colocaran en el club bávaro de inmediato.

Matthäus preguntó al respecto a Robert Lewandowski. Quiso saber si tenía información privilegiada y si le veía como su heredero en el Bayern.

"¿Haaland? Es jugador del Borussia Dortmund y no puedo decir nada sobre sus planes. Solo puedo decir que es muy bueno", dijo en una conversación publicada por 'SportBild'.

Se negó de pleno a situar a Haaland en el Bayern, por más que Matthäus insistió. "No entraré en especulaciones, juega en Dortmund", zanjó.

No tiene idea alguna de qué futbolista puede ocupar su puesto cuando decida irse. "En el fútbol, uno o dos años marcan una gran diferencia. La pregunta será: '¿Quién estará preparado cuando deje el Bayern un día?' Hay grandes delanteros en estos momentos, pero ahora mismo no puedo decir quién sería mi sucesor ideal. Este tipo de cosas se pueden decidir con seis meses, máximo un año de antelación", explicó.

Le preguntó también Matthäus si veía a Flick al frente de Alemania y negó la mayor. "Es entrenador del Bayern, no me preocupa", dijo al respecto.

Cuestionado sobre la posibilidad de terminar su carrera deportiva en la MLS, dejó claro que es algo que ni siquiera se ha planteado. "No puedo responder si iré o no a Estados Unidos. Se trata de saber a qué nivel puedo seguir rindiendo y qué pasará por mi cabeza algún día. Todavía no he pensado en ello", finalizó.