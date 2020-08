"Sabíamos que ganaríamos al Barça; algunos dijeron 1-5"

'France Football' anunció que, por primera vez en la historia, este año no habrá galardón del Balón de Oro. ¿El motivo? La situación que ha provocado la pandemia del coronavirus en todos los estamentos de la sociedad.

Aunque eso no parece importarle a Robert Lewandowski, que se pronosticó como el siguiente futbolista en lograrlo: "Con el Bayern de Múnich gané todas las competiciones que se podían ganar. Fui el máximo goleador de todas de ellas. Creo que si un jugador ha logrado tanto debería recibir el Balón de Oro".

"Entiendo que la presión sobre algunos jugadores de otros equipos pueda ser mayor. ¿Pero no es cierto que un jugador que haya logrado lo que he logrado yo ganaría el Balón de Oro?", continuó el polaco en 'Onet'.

Lewandowski está vinculado a la entidad bávara hasta junio de 2023 y, a pesar de sus 32 años -terminará con 35-, el ariete confesó que por su cabeza no pasa colgar las botas tras la finalización de su contrato.

"He dicho en varias ocasiones que este no va a ser mi último contrato. 2023 es una fecha bastante lejana aún. Quiero seguir jugando al máximo nivel por muchos años más y no tengo ningún miedo en cuanto a mi físico o mi salud", manifestó.

También hubo tiempo, cómo no, para analizar el histórico 2-8 frente al Barcelona: "Antes del partido sabíamos que ganaríamos al Barça. Algunos incluso dijeron que sería 5-1, pero el 2-8 es un resultado diferente".

El delantero, además, se refirió al interés del Real Madrid en su contratación en el pasado, no sin antes confesar que está "en el mejor club de Europa" y desear "que no cambie nada al respecto". "Durante ese tiempo sentí el apoyo del Bayern, que quizá en otro momento me hubiera faltado un poco. Al final, confié en el proyecto del club", concluyó.