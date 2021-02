Lewandowski, Messi, CR7... Haaland destroza las medias goleadoras de la Champions

Técnica, potencia, agilidad, olfato... solo tiene 20 años, pero quedarán pocos futboleros que no conozcan a Erling Haaland. No hay excusa para obviar al noruego, un delantero de los de antes y a la vez del futuro que ha venido para destruirlos a todos. El Sevilla salió vivo, pero no resistió a sus empellones.

Una pareja de centrales como la que forman Jules Koundé y Diego Carlos quedó superada por la furia del delantero del Borussia Dortmund. Dos de los centrales más sólidos y de moda en Europa, a remolque de la potencia de Haaland, que firmó un doblete para seguir inflando unos números descomunales.

Erling Haaland ya suma 18 goles en 13 partidos de Champions League. Respondió al desafío de Kylian Mbappé, él mismo reconoció que le motivó verle tomar el Camp Nou, recontraconfirmando lo que ya se sabía de él. Solo se ha quedado dos veces sin marcar en una competición donde está haciendo historia.

La primera de ellas fue con el Salzburgo (derrota 0-2 ante el Liverpool) y otra con el Borussia Dortmund (cayó 2-0 ante el PSG), en el que cuenta más dobletes que un solo gol: cuatro y dos, respectivamente. Además, frente al Sevilla le dio la asistencia a Dahoud para que empatase después de que Suso abriera la lata.

Con estos guarismos, Haaland resulta ser el futbolista con el mejor promedio goleador en la historia de la Champions League, 1,38 tantos por partido. Es cierto que la muestra de momento es pequeña en comparación con los demás, pero habla mucho de cómo ha sido su irrupción en cuestión de año y medio.

Será muy difícil que la mantenga con el tiempo, pero de momento supera la media del máximo goleador histórico de la Champions Cristiano Ronaldo (0,77), autor de 134 tantos. También mejora las de Leo Messi (0,80), Ruud van Nistelrooy (0,77), Robert Lewandowski (0,76), Karim Benzema (0,50) o Raúl González (0,50).

Para darle un mejor contexto a lo que está haciendo Haaland, solo hay que ver cuántos partidos necesitaron otros goleadores para marcar sus primos 18 goles en Champions League. Si 13 ha utilizado Haaland, los siguientes más rápidos fueron Harry Kane en 22 y Ruud van Nistelrooy, miembro de la lista anterior, 24.

Kylian Mbappé, cierto es que en otra posición, tardó 29. Pero un '9' como Robert Lewandowski empleó 31, los mismos que Andriy Shevchenko. ¿Drogba? 35; Leo Messi (mismo caso que Mbappé), otros 35. Raúl, 37; Samuel Eto'o, 52; y Cristiano Ronaldo, 54.

El mencionado goleador madridista Raúl González ocupó el puesto de CR7 en la cima de la Champions durante mucho tiempo, hasta que el portugués y Messi perfeccionaron la máquina y comenzaron a batir todos los récords. Por detrás llega Erling Haaland, aún muy lejos, pero con más de una década de fútbol por delante. No está claro si lo que se siente al verlo es miedo o 'hype'.