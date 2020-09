Lewandowski se encaró con Cuisance entrenando... y se lo tomaron a cachondeo

La última derrota en la Bundesliga ante el Hoffenheim puede haber elevado algo la tensión en el Bayern de Múnich. Y si no que se lo digan a Robert Lewandowski y Michael Cuisance, que acabaron este lunes de malos modos en pleno entrenamiento.

Como desveló el diario alemán 'Bild', el delantero polaco hizo una dura entrada que dejó al francés por los suelos. Cuisance se lo recriminó y su compañero le ignoró, pero durante el resto de la sesión se dedicaron varios gestos y miradas desafiantes.

Hansi Flick tuvo que intervenir al final del entrenamiento para poner algo de paz. Ocurre que esto no deja de ser algo habitual y propio de la alta competitividad y tensión. Por ello, Lewandowski y Cuisance tardaron poco en aparecer por las redes sociales para trolear y echarse unas risas con el asunto.

El francés, en respuesta a un tuit con la noticia, mencionó a Lewandowski diciéndole entre emojis de risa "me has enseñado alguna cosa". Le respondería el polaco con los mismos iconos para demostrar que el asunto no fue a más.