Lewandowski se niega a hablar de sucesores: "Cuando sea más mayor, veremos"

El Bayern de Múnich está a un partido de repetir el sextete que ya logró el Barcelona de Pep Guardiola. Para ello tendrá que derrotar a Tigres en la final del Mundial de Clubes de este jueves (19:00) y Robert Lewandowski está con la caña preparada para pescar goles.

Durante la rueda de prensa previa al partido, el delantero habló con deseo: "Ganar el Mundial de Clubes sería la guinda del pastel. Podemos escribir una página en nuestra historia, pero también es un gran desafío. Cuando estás tan cerca de un título, quieres ganarlo".

"Esta final significa que podemos ganar el sexto título. Eso significa mucho para la historia del fútbol. Queremos ganar todos los partidos y todos los títulos", agregó el polaco.

A mitades de enero, Lewandowski logró batir con 21 goles en 16 jornadas el récord que había establecido Gerd Müller. En Alemania se preguntan si llegará a romper el otro récord del 'Torpedo', meter 40 en una temporada.

Pero el '9' del Bayern prefiere no darle muchas vueltas al asunto: "La verdad es que no pienso mucho en ese récord. Es imposible hacerlo sin comparar que son épocas distintas. Lo que me importa en el fútbol es que ganemos como un colectivo".

De paso, a Lewandowski se le cuestionó por su futuro, ya que acaba contrato en 2023: "Aún es muy pronto para hablar de eso. Mis 32 años no significan mucho y aún me queda tiempo aquí".

Además, se niega a hablar de sucesores de él mismo: "Cuando sea un poco más mayor, hablaremos. Aún es muy pronto, pero si hablamos de delanteros de la Bundesliga hay tres o cuatro que son muy, muy buenos. Mira al Eintracht de Frankfurt o al Borussia Dortmund. Tienen jugadores que pueden marcar muchos goles y ganar duelos importantes para el equipo".