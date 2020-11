Lewandowski y Harden, los mejores de 2020 para los World Football Summit

Últimamente Robert Lewandowski casi no tiene tiempo para recibir premios y galardones. Pese a no poder aspirar a ese ansiado Balón de Oro, al menos el real, el delantero del Bayern de Múnich sí que fue reconocido en los premios de World Football Summit y 'AS'.

El atacante polaco fue reconocido como el mejor jugador del mundo de 2020 tras ser, además, el máximo goleador del año, además de campeón de Champions, Bundesliga, DFB Pokal, Supercopa de Europa y Supercopa Alemana. Casi nada.

Ya se ganó los reconocimientos de la UEFA cuando fue elegido como el futbolista más destacado del año y, salvo sorpresa, será el máximo favorito para levantar el 'The Best'. Joshua Kimmich finalizó segundo y Leo Messi, tercero.

Pernille Harden, por su parte, fue la otra ganadora de la edición, al ser premiada como la mejor del 2020 en el fútbol femenino. Metió 38 tantos con el Wolfsburgo y levantó la Copa y la Liga de Alemania, además de ser finalista de Champions.

Wendie Renard, del Olympique de Lyon, y Jenni Hermoso, la española del Barcelona, las otras dos que cerraron el podio.